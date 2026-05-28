США и Иран достигли соглашения о прекращении огня

Axios: США и Иран согласовали проект меморандума, он ждет одобрения Трампа

Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Это соглашение, призванное собрать всех за столом переговоров. Детали мы проработаем в ходе переговоров», — рассказал изданию один из американских чиновников.

Как утверждается, Трамп сообщил американским переговорщикам, что ему нужно пару дней на раздумья для одобрения достигнутого соглашения. Издание отмечает, что подписание меморандума может стать самым значительным дипломатическим прорывом с начала войны на Ближнем Востоке, однако для достижения окончательного соглашения, отвечающего требованиям Вашингтона в отношении иранской ядерной программы, потребуются дальнейшие переговоры.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман в случае попытки взять под контроль Ормузский пролив. По его словам, после завершения конфликта с Ираном пролив будет открыт для всех и никто не будет его контролировать.