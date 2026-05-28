В Нью-Йорке ужесточили борьбу с превышением скорости на дорогах

«Суперлихачей» в штате Нью-Йорк заставят устанавливать ограничители скорости

Глава штата Нью-Йорк Кэтлин Хокул утвердила пакет мер, направленных на ужесточение борьбы с превышением скорости. В рамках экспериментальной программы «суперлихачей» обяжут устанавливать в свои машины специальные электронные устройства, которые не позволят разгоняться сверх разрешенного лимита, пишет Carscoops.

В администрации губернатора пока не раскрыли технических деталей, но пояснили: программа ориентирована на водителей, чьи регулярные нарушения скоростного режима неоднократно (не менее 16 штрафов за год) создавали угрозу для жителей. По замыслу властей, ограничители будут предотвращать опасное вождение еще до того, как оно приведет к трагедии.

Если водитель откажется выполнить требование, ему назначат денежное взыскание в размере от 1500 до 2500 долларов. В случае дальнейшего игнорирования может быть временно ограничено действие регистрации автомобиля.

Помимо этого, законодательство расширяет применение автоматических камер фиксации скорости на участках дорожных работ. Отдельное внимание в новых правилах уделено автомобилистам, которые не останавливаются перед школьными автобусами. Губернатор одобрила создание программ фото- и видеофиксации, которые позволят оперативно выписывать штрафы тем, кто незаконно объезжает остановившийся автобус во время посадки или высадки детей.

