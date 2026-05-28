«Лента.ру» выпустила спецпроект к годовщине землетрясения в Нефтегорске

«Лента.ру» запустила спецпроект к годовщине землетрясения в Нефтегорске

28 мая исполняется 31 год с тех пор, как на Сахалине произошло самое разрушительное в истории России землетрясение, полностью уничтожившее поселок городского типа Нефтегорск на севере острова. «Лента.ру» опубликовала спецпроект, посвященный годовщине катастрофы.

В ночь на 28 мая 1995 года в 01:04 по местному времени подземные толчки магнитудой 7,6 всего за 17 секунд фактически стерли с лица Земли Нефтегорск, который из-за масштабов разрушений решили не восстанавливать. Располагавшиеся в нем 17 крупноблочных домов, не выдержав удара стихии, полностью обвалились. Из 3197 жителей населенного пункта погибло 2040 человек. Экономический ущерб составил около двух триллионов неденоминированных рублей.

Специально для «Ленты.ру» фотограф Марина Балакина встретилась с очевидцами и людьми, которые потеряли в ту ночь своих близких. Те 17 секунд навсегда изменили их жизнь.