Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:38, 28 мая 2026РоссияЭксклюзив

«Лента.ру» выпустила спецпроект к годовщине землетрясения в Нефтегорске

«Лента.ру» запустила спецпроект к годовщине землетрясения в Нефтегорске
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Денисов / РИА Новости

28 мая исполняется 31 год с тех пор, как на Сахалине произошло самое разрушительное в истории России землетрясение, полностью уничтожившее поселок городского типа Нефтегорск на севере острова. «Лента.ру» опубликовала спецпроект, посвященный годовщине катастрофы.

В ночь на 28 мая 1995 года в 01:04 по местному времени подземные толчки магнитудой 7,6 всего за 17 секунд фактически стерли с лица Земли Нефтегорск, который из-за масштабов разрушений решили не восстанавливать. Располагавшиеся в нем 17 крупноблочных домов, не выдержав удара стихии, полностью обвалились. Из 3197 жителей населенного пункта погибло 2040 человек. Экономический ущерб составил около двух триллионов неденоминированных рублей.

Материалы по теме:
«Мы думали, война. Нет ни одного дома» Самое разрушительное землетрясение в истории России. Как за 17 секунд исчез Нефтегорск
«Мы думали, война. Нет ни одного дома»Самое разрушительное землетрясение в истории России. Как за 17 секунд исчез Нефтегорск
Сегодня

Специально для «Ленты.ру» фотограф Марина Балакина встретилась с очевидцами и людьми, которые потеряли в ту ночь своих близких. Те 17 секунд навсегда изменили их жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это достаточно серьезный удар». Россия начала бить по армянской экономике на фоне сближения Еревана с ЕС

    «Лента.ру» выпустила спецпроект к годовщине землетрясения в Нефтегорске

    В России разработали антидроновую ракету

    Россиянам посоветовали способ снизить давление с помощью одного овоща

    Топ-менеджер Walt Disney получил срок в России за наркотики

    Российские врачи спасли мужчину с прокушенной медведем головой

    Путин назвал реальным сценарий исчезновения ряда профессий из-за ИИ

    Албания сделала заявление о возможном ударе по Киеву

    В МИД России указали на противоречия в заявлениях Армении

    Ида Галич вышла в свет в украшениях за шесть миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok