20:25, 28 мая 2026

Перечислены самые выгодные iPhone

SlashGear: iPhone 14, 15 и 16 посоветовали приобрести вместо iPhone 17
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hadrian / Shutterstock / Fotodom  

Журналисты издания SlashGear перечислили смартфоны Apple, которые остаются выгодными для покупки. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы портала назвали устройства Apple, которые можно рассматривать в качестве альтернативы телефонам серии iPhone 17 для покупки в середине 2026 года. В первую очередь они выделили iPhone 16 — смартфоны этой линейки ничуть не устарели и будут актуальными еще несколько лет. Но на рынке они стоят дешевле, чем девайсы новой серии.

Также они напомнили о серии iPhone 15. Так, даже дешевые iPhone 15 и 15 Plus можно считать выгодным приобретением: устройства имеют порт USB-C и поддержку обновлениями в течение как минимум пяти лет. Однако они не получили экраны ProMotion с частотой 120 герц и не работают с нейросетью Apple Intelligence.

При определенных условиях также можно рассмотреть iPhone 14 Pro и Pro Max — флагманские смартфоны, вышедшие в 2022 году. У них премиальные экраны LTPO OLED, актуальный вырез Dynamic Island и камера, которая снимает практически так же, как у iPhone 17 Pro Max.

Ранее стало известно, что iPhone 17 Pro Max впервые подешевел в России до 100 тысяч рублей. На старте продаж его оценивали в 130 тысяч рублей.

