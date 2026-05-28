Бывшая жена Диброва высказалась о замке Пугачевой

Бывшая жена Диброва заявила, что точно не смогла бы жить в замке Пугачевой

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва заявила, что сама точно не смогла бы жить в замке певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязи. Так телезвезла высказалась об особняке народной артистки в беседе с «KP.RU».

«Мы туда ездили и с Дмитрием, и с Романом. Для меня обстановка необычная, и, скажем так, жить бы я там точно не смогла. Но интересно», — поделилась знаменитость.

Диброва добавила, что не может представить, какие люди могли бы купить сейчас замок певицы. Модель считает, что дом больше подойдет не для жизни, а для тематических вечеринок и различных мероприятий. Также особняк может приобрести преданный фанат Примадонны, считает Диброва.

Ранее экс-супругу телезвезды пришлось сделать большую скидку на его подмосковную виллу. Дмитрий Дибров не может найти покупателя на объект в элитном поселке «Успенские Поляны» в деревне Лапино больше полугода. Изначально владелец просил за особняк 570 миллионов рублей, однако теперь цена составляет 499 миллионов.