Подмосковная вилла Диброва резко подешевела

SHOT: Вилла Дмитрия Диброва в Подмосковье подешевела на 71 млн рублей

Вилла телеведущего Дмитрия Диброва в Подмосковье подешевела на 71 миллион рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Шоумен не может найти покупателя на объект в элитном поселке «Успенские Поляны» в деревне Лапино больше полугода. Изначально собственник просил за особняк 570 миллионов рублей, однако теперь цена составляет 499 миллионов.

Дибров купил виллу 17 лет назад и назвал Villa Paulina в честь бывшей супруги. По словам телеведущего, он решил продать объект из-за негативных эмоций по поводу развода.

В двухэтажной вилле есть восемь комнат, три кухни и гардеробные, сауна, бассейн, терраса для барбекю, мансарда и цокольный этаж. Интерьер отличается дизайнерским ремонтом. Площадь дома составляет 500 квадратных метров, а с учетом пристроек и дополнительных зон — более 1,2 тысячи «квадратов».

Ранее сообщалось, что Дибров владеет недвижимостью в России общей стоимостью около миллиарда рублей.