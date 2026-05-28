Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:04, 28 мая 2026Экономика

Подмосковная вилла Диброва резко подешевела

SHOT: Вилла Дмитрия Диброва в Подмосковье подешевела на 71 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вилла телеведущего Дмитрия Диброва в Подмосковье подешевела на 71 миллион рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Шоумен не может найти покупателя на объект в элитном поселке «Успенские Поляны» в деревне Лапино больше полугода. Изначально собственник просил за особняк 570 миллионов рублей, однако теперь цена составляет 499 миллионов.

Дибров купил виллу 17 лет назад и назвал Villa Paulina в честь бывшей супруги. По словам телеведущего, он решил продать объект из-за негативных эмоций по поводу развода.

В двухэтажной вилле есть восемь комнат, три кухни и гардеробные, сауна, бассейн, терраса для барбекю, мансарда и цокольный этаж. Интерьер отличается дизайнерским ремонтом. Площадь дома составляет 500 квадратных метров, а с учетом пристроек и дополнительных зон — более 1,2 тысячи «квадратов».

Ранее сообщалось, что Дибров владеет недвижимостью в России общей стоимостью около миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас поставила России условие для переговоров по Украине

    Небо над Казахстаном окрасилось в российский триколор во время визита Путина

    Испытывающий финансовые проблемы в США внук Пугачевой переписал компанию на бывшую тещу

    Шойгу назвал причину «пробуксовки» российско-американской инициативы по Украине

    Каллас испугалась «ловушки России»

    В России ответили на слова о попытках НАТО «заблокировать» Калининград

    В ЕС инициировали запрет правой партии с участием АдГ

    В России назвали отрасли с наибольшей потребностью в работниках

    Посольство США покинет Киев после предупреждения России

    В сети восхитились внешностью Трусовой в бикини через 9 месяцев после родов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok