Экономика
21:29, 19 февраля 2026Экономика

Стало известно о недвижимости Диброва на миллиард рублей

«Звездач»: Дмитрий Дибров владеет недвижимостью в РФ на миллиард рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Дибров владеет роскошной недвижимостью в РФ общей стоимостью примерно в миллиард рублей.
Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации канала, шоумен зарегистрирован в квартире площадью 202 квадратных метра, расположенной в центре Москвы в одном из арбатских переулков. По соседству с ним проживает певец Филипп Киркоров. Рыночная стоимость объекта Диброва составляет около 240 миллионов рублей.

Помимо этого, у телеведущего есть «сталинка» метражом 56 квадратов в паре кварталов от Кутузовского проспекта. Ее примерная цена — 25-28 миллионов рублей. Отмечается, что дом буквально нависает над железнодорожными путями.

Наконец, журналисты упомянули о вилле «Полина» в подмосковной деревне Лапино, в коттеджном поселке «Успенские поляны», которую Дибров построил в 2010 году, находясь в браке с ныне экс-супругой Полиной. В трехэтажном доме площадью 1,2 тысячи квадратных метров обустроены примерно 10 спален, гостиная с дорогой отделкой, несколько детских комнат, бассейн, баня, солярий, кинотеатр, несколько кабинетов, видеостудия. Среди особенностей объекта — люстра-качели от Роберто Кавалли, «говорящие» японские унитазы, а также наличие системы «умного дома» и пространства для взрослых развлечений, как называл его сам хозяин. По оценкам специалистов, рыночная цена недвижимости составляет около 750 миллионов рублей, однако в данный момент она продается за 561 миллион. Уточняется, что в ноябре 2025 года покупкой виллы интересовалась актриса и певица Алена Кравец, однако сделка не состоялась.

Ранее в феврале сообщалось, что вилла певицы Алсу в Севастополе подешевела на 100 миллионов рублей.

