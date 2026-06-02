Новый премьер Латвии решил разорвать торговые связи с Россией

LETA: Премьер Латвии Кулбергс намерен разорвать торговые связи с Россией

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией. Об этом сообщает агентство LETA.

«Кулбергс подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует...», — пишет агентство.

Решение этого вопроса премьер поручит главе министерства иностранных дел Латвии Байбе Браже, она будет действовать в координации с Евросоюзом (ЕС).

При этом Кулбергс признал необходимость «некоторых исключений». В частности, они будут распространяться на фармацевтический сектор в связи с тем, что он не сможет быстро перестроиться на другой рынок.

14 мая стало известно, что экс-премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики.