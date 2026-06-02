Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:08, 3 июня 2026Бывший СССР

Новый премьер Латвии решил разорвать торговые связи с Россией

LETA: Премьер Латвии Кулбергс намерен разорвать торговые связи с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией. Об этом сообщает агентство LETA.

«Кулбергс подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует...», — пишет агентство.

Решение этого вопроса премьер поручит главе министерства иностранных дел Латвии Байбе Браже, она будет действовать в координации с Евросоюзом (ЕС).

При этом Кулбергс признал необходимость «некоторых исключений». В частности, они будут распространяться на фармацевтический сектор в связи с тем, что он не сможет быстро перестроиться на другой рынок.

14 мая стало известно, что экс-премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму

    Над Москвой заметили «дьявольские» облака

    Пострадавшие при ударе по колледжу в ЛНР захотели достучаться до спонсоров ВСУ

    Сексолог предупредила об опасности пришедшей из БДСМ практики

    Певица Кеша вызвала ажиотаж в сети фотосессией с обнаженной грудью

    Российский губернатор запретил подчиненным покидать регион

    В Сербии высказались о введении виз для россиян

    Подсчитаны потери Армении от запрета на экспорт овощей в Россию

    Учительница физкультуры станцевала с учеником на балу и стала домогаться его в школе

    В США оценили российские «КамАЗы» с ослепляющими полосами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok