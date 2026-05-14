11:42, 14 мая 2026

Правительство постсоветской страны объявило об отставке

Премьер Латвии Силиня подала в отставку
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Emmi Korhonen / Reuters

Премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики. Об этом сообщает в Telegram издательство Delfi.

«Сейчас политическая ревность и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью. Увидев сильного кандидата на пост министра обороны, политические пустословы выбрали кризис — правительственный кризис. Поэтому я заявляю, что ухожу в отставку. Это непростое решение, но в данной ситуации — честное решение», — сказано в материале.

Отмечается, что 14 мая в парламенте постсоветской страны могло состояться голосование об отставке Силини.

Ранее глава фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваев предрек Латвии падение правительства.

