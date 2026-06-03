МИД России выступил с заявлением после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

Рябков: Россия видит за атаками Украины на Санкт-Петербург вклад ее спонсоров

Россия осуждает преступные атаки на Санкт-Петербург в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом высказался замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях ПМЭФ, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что за происходящим стоит группа спонсоров Киева, «которые продолжают повышать ставки». Рябков указал, что они не останавливаются перед любыми провокациями и не настроены снижать интенсивность «своих попыток затруднить нам жизнь». «Но эти попытки обречены на провал», — заключил дипломат.

ВСУ атаковали Санкт-Петербург 3 июня, в результате налета пострадали четыре человека. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что Россия нанесет ответные удары, которые будут носить системный характер.

Между тем военный корреспондент Александр Коц считает, что России необходимо сменить тактику специальной военной операции после масштабной атаки на Санкт-Петербург. Он отметил, что Москве нужно снять все ограничения и начать воевать по-настоящему до полного коллапса власти на Украине.