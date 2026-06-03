В Кремле заявили об ответе на удары ВСУ по России

Песков: Ответы России на удары ВСУ носят системный характер

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об ответах на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, заявив, что они будут носить системный характер. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос, каким образом Россия планирует ответить на атаку дронов на Санкт-Петербург накануне начала Петербургского международного экономического форума, Песков напомнил о заявлении Министерства иностранных дел, в котором говорится о том, что ответы будут носить системный характер.

«Они, собственно, уже носят системный характер», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине продолжится для того, чтобы не было ударов, подобных атаке ВСУ на Санкт-Петербург.

В ночь на 3 июня Ленинградскую область атаковали 50 украинских беспилотников. Жители Санкт-Петербурга сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах.