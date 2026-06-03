Песков прокомментировал атаку на Петербург

Песков: СВО продолжается, чтобы не было ударов, подобных атаке на Петербург

Специальная военная операция (СВО) продолжается, чтобы не было ударов, подобных атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«В целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об утреннем ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за ударов БПЛА ВСУ есть разрушения и пострадавшие. Атаке подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города.

Помимо того, ночью Ленобласть атаковали украинские дроны. По словам губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 59 БПЛА.