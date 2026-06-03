Власти Петербурга подтвердили разрушения в городе из-за ударов украинских БПЛА

Губернатор Беглов: В Петербурге из-за ударов БПЛА есть разрушения и пострадавшие

В Санкт-Петербурге из-за ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть разрушения и пострадавшие. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Чиновник подтвердил, что атаке БПЛА подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города.

Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность Александр Беглов губернатор Петербурга

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах.

Ночью Ленобласть атаковали 50 украинских БПЛА. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, губернатор Александр Дрозденко заявил, что боевая работа в небе над областью продолжается.