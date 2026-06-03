Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:13, 3 июня 2026Россия

Власти Петербурга подтвердили разрушения в городе из-за ударов украинских БПЛА

Губернатор Беглов: В Петербурге из-за ударов БПЛА есть разрушения и пострадавшие
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге из-за ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть разрушения и пострадавшие. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Чиновник подтвердил, что атаке БПЛА подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города.

Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность

Александр Бегловгубернатор Петербурга

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах.

Ночью Ленобласть атаковали 50 украинских БПЛА. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, губернатор Александр Дрозденко заявил, что боевая работа в небе над областью продолжается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в ДНР. Погибли семь человек

    Стало известно о состоянии пострадавших при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус в России

    ВС России за ночь уничтожили три укрепленных пункта ВСУ под Сумами

    Влияние иранского кризиса на российский рынок оценили

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ на севере Украины

    Потери ЕС из-за отказа от российских нефти и газа оценили

    В ФТС рассказали об активном участии в обелении экономики

    Врач назвал один популярный завтрак «самым ужасным началом утра»

    Названа доля трудноизвлекаемых запасов нефти в России

    Спецпредставитель Путина назвал главную особенность ПМЭФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok