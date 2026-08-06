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10:05, 6 августа 2026 (обновлено: 10:12, 6 августа 2026)Из жизни

25-летняя девушка бросила бойфренда с торчащим из груди ножом после серии жутких сообщений

В Аргентине 25-летняя девушка убила бойфренда после серии жутких сообщений
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tomas Cuesta / Getty Images

В Аргентине мастер маникюра из провинции Чако расправилась с бойфрендом после серии жутких сообщений. Об этом пишет Need To Know.

25-летняя Виктория Лус Кантеро ударила ножом в грудь 29-летнего возлюбленного Матиаса Хулиана Альвареса Гуардию рано утром 2 августа. Друг доставил раненого мужчину в больницу, но спасти его врачи не смогли. Свидетели заявили, что Кантеро бросила бойфренда с торчащим из груди ножом и убежала. Ее задержали через несколько часов. Девушка заявила, что нашла его уже раненым, при этом ее адвокаты говорили, что Гуардиа напал первым.

Родственники Матиаса Хулиана Альвареса назвали Кантеро «очень плохой и токсичной». По их словам, девушка неспособна на сострадание и ранее уже нападала на бойфренда, разбивала лобовое стекло его автомобиля, а также вламывалась в дом его матери.

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Кроме того, следователи обнаружили, что незадолго до нападения на бойфренда Кантеро оставляла на своей странице в социальных сетях записи с намеками на насилие. Она, в частности, писала: «Не понимаю тех, кто носит в сумке Лабубу — я бы носила Glock», «Я всего лишь хочу любить и мучить одного мужчину всю оставшуюся жизнь», а также «Я не собираюсь ничего запрещать своему мужчине, он волен сам выбрать, куда я воткну нож».

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Кантеро работала мастером маникюра, а также вела блог, где рассказывала о путешествиях.

Ранее сообщалось, что жительница индийского штата Уттар-Прадеш расправилась с любовником за отказ жениться на ней. Женщина напала на возлюбленного с ножом, когда он спал.

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