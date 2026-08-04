Женщина перерезала горло спящему любовнику за отказ жениться

В Индии домработница убила любовника за отказ жениться на ней

Жительница индийского штата Уттар-Прадеш расправилась с любовником за отказ жениться на ней. Об этом сообщает The Times of India.

Останки 36-летнего Садакат из деревни Рампур Шахпура обнаружили в запертой комнате 30 июля после того, как соседи начали жаловаться на неприятный запах из-за двери. Полиция выяснила, что мужчине перерезали горло около недели назад. На следующий день была задержана 30-летняя Анита.

На допросе женщина рассказала, что работала домработницей в жилом комплексе, где Садакат был маляром. У обоих были семьи, однако Аниту бросил муж. Между ней и Садакатом завязались романтические отношения. Анита неоднократно просила любовника жениться на ней, тот отвечал уклончиво, но при этом отношений не разрывал. 25 июля она пригласила Садаката в свою комнату и напоила алкоголем. Затем она напала на спящего любовника с ножом, потом заперла комнату и сбежала.

Женщина находится под стражей. Следователи пытаются найти орудие преступления и установить все его обстоятельства.

Ранее сообщалось, что полиция индийского штата Махараштра раскрыла новые подробности о девушке, которая расправилась с женихом при помощи тайного любовника. Выяснилось, что девушка пыталась избавиться от жениха самостоятельно, но не смогла.