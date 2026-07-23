Раскрыты новые данные о спланировавшей расправу над женихом невесте и ее любовнике

В Индии невеста не смогла расправиться с женихом и позвала на помощь любовника

Полиция индийского штата Махараштра раскрыла новые подробности о девушке, которая расправилась с женихом при помощи тайного любовника. Об этом пишет The Times of India.

18 июня 20-летняя Сия Гоял из города Пуна и ее 26-летний жених Кетан Агарвал отправились в знаменитый Железный форт — древнюю горную крепость, расположенную на высоте тысячи метров. Вскоре девушка сообщила, что жених сорвался со скалы, когда делал фотографии. Родные молодого человека заподозрили, что Гоял расправилась с ним. Выяснилось, что у нее был тайный любовник Четан Чоудхари и они вместе спланировали нападение на Агарвала.

В конце июля следователи установили, что Гоял и Чоудхари тщательно подготовились к преступлению. Они изучили множество возможных способов расправы над Агарвалом. Остановившись на варианте с инсценировкой несчастного случая, любовники объездили несколько мест, где такой план можно было бы осуществить, и в итоге выбрали Железный форт. Кроме того, 14 июня Гоял попыталась столкнуть жениха со скалы самостоятельно, но не смогла. 18 июня она предприняла новую попытку в компании с любовником.

После ареста молодые люди заявили, что решили расправиться с Агарвалом, так как совместный побег опозорил бы их семьи. Устранение жениха Гоял позволило бы им позже быть вместе, не испортив отношений с родными.

Ранее сообщалось, что Чоудхари специально приехал на место преступления на скутере. Мужчина боялся, что его машину опознают по камерам наблюдения.