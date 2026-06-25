20-летняя невеста и ее тайный возлюбленный столкнули жениха с обрыва

В Индии невеста с возлюбленным убили жениха

В индийском штате Махараштра невеста расправилась с женихом при помощи тайного возлюбленного. Об этом сообщает Hindustan Times.

18 июня 20-летняя Сия Гоял из города Пуна и ее 26-летний жених Кетан Агарвал отправились в знаменитый Железный форт — древнюю горную крепость, расположенную на высоте тысячи метров. Вскоре девушка сообщила, что жених сорвался со скалы, когда делал фотографии. Агарвала нашли через три часа, помочь ему было уже невозможно.

Отец молодого человека обратил внимание, что Гоял никак не отреагировала на случившееся, и заподозрил, что она причастна к несчастному случаю. Полиция начала проверку. Выяснилось, что молодые люди обручились в феврале, а брак был устроен родителями. Гоял не хотела выходить замуж за Агарвала. Также оказалось, что у нее был тайный возлюбленный — 22-летний Четан Чоудхари.

Его задержали вместе с Гоял и обвинили в преступлении. По версии следствия, Чоудхари поджидал девушку с женихом на вершине около форта. Затем любовники напали на Агарвала и столкнули его. На допросах подозреваемые стали валить вину друг на друга. Чоудхари утверждает, что хотел просто сбежать с Гоял, но она настояла на расправе. По словам девушки, избавиться от Агарвала хотел именно Чоудхари и самостоятельно столкнул его в пропасть.

Тем не менее полиция уверена, что преступление было совершено по сговору. В частности, следователи установили, что с января Гоял и Чоудхари созванивались 2004 раза и общались в общей сложности 238 часов, а за день до нападения на Агарвала тайно встретились в кафе. Суд дал полиции неделю на расследование, результаты которого должны быть представлены 29 июня.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака невесту и ее родителей нашли без признаков жизни в их доме за день до свадьбы. Следователи нашли предсмертную записку.