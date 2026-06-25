Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:08, 25 июня 2026Из жизни

20-летняя невеста и ее тайный возлюбленный столкнули жениха с обрыва

В Индии невеста с возлюбленным убили жениха
Никита Савин
Никита Савин

Фото: AlexanderLipko / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Махараштра невеста расправилась с женихом при помощи тайного возлюбленного. Об этом сообщает Hindustan Times.

18 июня 20-летняя Сия Гоял из города Пуна и ее 26-летний жених Кетан Агарвал отправились в знаменитый Железный форт — древнюю горную крепость, расположенную на высоте тысячи метров. Вскоре девушка сообщила, что жених сорвался со скалы, когда делал фотографии. Агарвала нашли через три часа, помочь ему было уже невозможно.

Отец молодого человека обратил внимание, что Гоял никак не отреагировала на случившееся, и заподозрил, что она причастна к несчастному случаю. Полиция начала проверку. Выяснилось, что молодые люди обручились в феврале, а брак был устроен родителями. Гоял не хотела выходить замуж за Агарвала. Также оказалось, что у нее был тайный возлюбленный — 22-летний Четан Чоудхари.

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Его задержали вместе с Гоял и обвинили в преступлении. По версии следствия, Чоудхари поджидал девушку с женихом на вершине около форта. Затем любовники напали на Агарвала и столкнули его. На допросах подозреваемые стали валить вину друг на друга. Чоудхари утверждает, что хотел просто сбежать с Гоял, но она настояла на расправе. По словам девушки, избавиться от Агарвала хотел именно Чоудхари и самостоятельно столкнул его в пропасть.

Тем не менее полиция уверена, что преступление было совершено по сговору. В частности, следователи установили, что с января Гоял и Чоудхари созванивались 2004 раза и общались в общей сложности 238 часов, а за день до нападения на Агарвала тайно встретились в кафе. Суд дал полиции неделю на расследование, результаты которого должны быть представлены 29 июня.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака невесту и ее родителей нашли без признаков жизни в их доме за день до свадьбы. Следователи нашли предсмертную записку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple сделала заявление после удаления приложений VK из App Store

    Россиянам станет еще сложнее получить шенген в популярную страну Европы

    В российском городе сократили места для выгула собак

    Захарова высказалась о Зеленском словами из известного романа

    Суд определился с решением по расфасовавшему сестру по пакетам москвичу

    Популярных блогеров из мема «филяй-филяй» задержали в Узбекистане

    Варшава потребовала от Киева поделиться военными технологиями

    Банк России высказался о возможности формирования рынка рублевых стейблкоинов

    Россиянам дали советы перед отъездом за город

    Захарова высмеяла попытки европейцев «просунуть физиономию» в переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok