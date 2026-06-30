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Из жизни
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10:06, 30 июня 2026Из жизни

Стали известны новые подробности о спланировавшей расправу над женихом невесте

В Индии невеста с любовником убили ее жениха в знаменитом Железном форте
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pranay Chandra Singh / Shutterstock / Fotodom

В Индии раскрыли новые подробности о невесте из штата Махараштра, которая расправилась с женихом при помощи тайного любовника. Об этом пишет The Times of India.

18 июня 20-летняя Сия Гоял из города Пуна и ее 26-летний жених Кетан Агарвал отправились в знаменитый Железный форт — древнюю горную крепость, расположенную на высоте тысячи метров. Вскоре девушка сообщила, что жених сорвался со скалы, когда делал фотографии. Родные молодого человека заподозрили, что Гоял расправилась с ним. Выяснилось, что у нее был тайный любовник Четан Чоудхари. После ареста они признались в преступлении и стали перекладывать вину друг на друга.

Следователям стало известно, что любовники тщательно спланировали преступление и сделали все, чтобы замести следы. Выяснилось, что Гоял подала сигнал Чоудхари, опустившись на колено, чтобы завязать шнурок. После этого молодой человек столкнул Агарвала в пропасть. Такой прием убийцы придумали, чтобы жених случайно не утянул Гоял с собой в пропасть. Кроме того, Чоудхари специально поехал к Железному форту на скутере, так как его машину могли опознать по камерам наблюдения. Мужчина приехал на место преступления в толстовке, однако снял ее после входа на территорию туристического объекта и снова надел после преступления. 28 июня Гоял отвезли в Железный форт для проведения следственного эксперимента.

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Изначально Гоял утверждала, что ее любовник столкнул Агарвала со скалы, а она была против расправы. Однако в конце концов девушка призналась, что спланировала нападение вместе с Чоудхари. Гоял и Агарвал обручились в феврале и должны были пожениться в ноябре. Их брак был организован родителями. При этом нет никакой информации о том, что девушка противилась свадьбе.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака невесту и ее родителей нашли без признаков жизни в их доме за день до свадьбы. Следователи обнаружили в доме предсмертную записку.

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