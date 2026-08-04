В Госдуме предупредили россиян о мошеннической схеме опаснее телефонных звонков аферистов

Вице-спикер ГД Чернышов: Мошенники делают так, чтобы человек сам вышел на них

Мошенники уже не звонят первыми, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через объявление в интернете, предупредил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. О новой схеме опаснее телефонных звонков аферистов парламентарий рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Чернышова, за последние годы люди стали гораздо осторожнее относиться к подозрительным телефонным звонкам.

«Многие уже знают, что не нужно сообщать коды из СМС, данные банковской карты или переводить деньги незнакомцам. Но мошенники тоже меняют свои схемы. Все чаще они не звонят первыми, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через обычное объявление в интернете», — сообщил политик.

Он добавил, что такие схемы могут оказаться даже опаснее телефонного мошенничества.

«Когда раздается неожиданный звонок, человек понимает, что его могут обманывать. А когда он сам ищет работу, квартиру, мастера по ремонту, путевку или щенка в подарок ребенку, психологически он уже настроен на честную сделку. Уровень доверия изначально выше, и преступники этим активно пользуются», — объяснил парламентарий.

Мошеннические объявления сегодня редко выглядят подозрительно. Это уже не безграмотный текст и не фантастически низкая цена. Наоборот, человеку спокойно отвечают на вопросы, присылают дополнительные фотографии, обсуждают детали, могут несколько дней поддерживать переписку. Создается ощущение, что перед вами обычный продавец, арендодатель или работодатель. А дальше сценарии могут быть разными Борис Чернышов вице-спикер Госдумы

Чернышов рассказал, что после продолжительного общения соискателю могут предложить оформить банковскую карту, принять на свой счет перевод, зарегистрировать аккаунт или выполнить небольшое «тестовое задание», связанное с деньгами.

«При аренде квартиры неожиданно выясняется, что нужно срочно внести аванс, потому что есть другие желающие. При покупке товара или путевки присылают ссылку, якобы для безопасной оплаты. Сами просьбы могут быть разными, но принцип всегда один — сначала вызвать доверие, а потом подтолкнуть человека к нужному мошенникам действию», — предупредил политик.

Есть простой признак, который объединяет большинство таких схем, отметил собеседник «Ленты.ру».

«Добросовестному продавцу, работодателю или арендодателю не нужно уговаривать человека принять решение немедленно. Если вас торопят, убеждают перейти в другой мессенджер, присылают ссылки для оплаты, просят оформить что-либо на свое имя, передать доступ к аккаунту или выполнить финансовую операцию "для проверки", стоит немедленно прекратить общение», — заключил Чернышов.

Ранее руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко сообщил, что некоторые безобидные на первый взгляд действия в интернете могут обернуться серьезными последствиями. Он заявил, что опасность представляют объявления о быстром заработке.