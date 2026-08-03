Россиян предупредили об опасности безобидных на первый взгляд действий в интернете

Адвокат Ключко предупредил об опасности объявлений о быстром заработке в интернете

Некоторые безобидные на первый взгляд действия в интернете могут обернуться серьезными последствиями. Об этом россиян предупредил руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко в разговоре с «Газетой.Ru».

Адвокат заявил, что опасность представляют объявления о быстром заработке. Как сообщил Ключко, чаще всего на них откликаются подростки или взрослые, которые попали в сложную ситуацию и срочно нуждаются в деньгах. «Такие объявления привлекают крупным вознаграждением и небольшим временем занятости. На практике доверчивые граждане оказываются втянутыми в выполнение заданий, которые могут быть связаны с деятельностью иностранных спецслужб», — уточнил он.

Также адвокат предостерег россиян от работы с сим-боксами. По его словам, эти устройства зачастую используются мошенниками для обмана людей.

Еще одной угрозой Ключко назвал публикацию мемов, которые могут расценить как пропаганду запрещенных веществ или идеологий. Помимо этого, эксперт призвал воздержаться от размещения некоторых картинок, мемов и видео с отрывками из фильмов и сериалов. Как объяснил адвокат, они могут привести к возбуждению административного или даже уголовного дела. Причем не имеет значения, когда материалы были опубликованы — до или после запрета. «Идеальный вариант — в принципе отказаться от публикации фото- и видеоматериалов не личного характера на своей странице в социальных сетях», — высказался он.

В список кажущихся безобидными действий Ключко также включил оставление комментариев. Любое такое сообщение может быть проверено на предмет соответствия законодательству, отметил он.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества. Уточнялось, что аферисты начали создавать и распространять в сети фейковые приложения о расположении автозаправочных станций.