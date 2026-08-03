Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:39, 3 августа 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности безобидных на первый взгляд действий в интернете

Адвокат Ключко предупредил об опасности объявлений о быстром заработке в интернете
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Kyryk Ivan / Shutterstock / Fotodom

Некоторые безобидные на первый взгляд действия в интернете могут обернуться серьезными последствиями. Об этом россиян предупредил руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко в разговоре с «Газетой.Ru».

Адвокат заявил, что опасность представляют объявления о быстром заработке. Как сообщил Ключко, чаще всего на них откликаются подростки или взрослые, которые попали в сложную ситуацию и срочно нуждаются в деньгах. «Такие объявления привлекают крупным вознаграждением и небольшим временем занятости. На практике доверчивые граждане оказываются втянутыми в выполнение заданий, которые могут быть связаны с деятельностью иностранных спецслужб», — уточнил он.

Материалы по теме:
В России распространяются новые виды мошенничества. Как им противостоять?
В России распространяются новые виды мошенничества.Как им противостоять?
18 декабря 2025
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

Также адвокат предостерег россиян от работы с сим-боксами. По его словам, эти устройства зачастую используются мошенниками для обмана людей.

Еще одной угрозой Ключко назвал публикацию мемов, которые могут расценить как пропаганду запрещенных веществ или идеологий. Помимо этого, эксперт призвал воздержаться от размещения некоторых картинок, мемов и видео с отрывками из фильмов и сериалов. Как объяснил адвокат, они могут привести к возбуждению административного или даже уголовного дела. Причем не имеет значения, когда материалы были опубликованы — до или после запрета. «Идеальный вариант — в принципе отказаться от публикации фото- и видеоматериалов не личного характера на своей странице в социальных сетях», — высказался он.

В список кажущихся безобидными действий Ключко также включил оставление комментариев. Любое такое сообщение может быть проверено на предмет соответствия законодательству, отметил он.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества. Уточнялось, что аферисты начали создавать и распространять в сети фейковые приложения о расположении автозаправочных станций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Борис Надеждин покинул Россию
    Украинцы стали в несколько раз чаще становиться жертвами преступлений в Польше
    Жителей европейской страны призвали экономить воду
    Раскрыто возможное место запуска дронов ВСУ по Геленджику
    Россиянам объяснили принцип работы и преимущества роботизированных автомоек
    На Байкале произошло землетрясение
    Россиян предупредили об опасности безобидных на первый взгляд действий в интернете
    Число жертв атаки ВСУ на Крым выросло
    Россиянка разнесла магазин топором из-за косого взгляда продавщицы
    Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над россиянами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok