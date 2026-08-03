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15:41, 3 августа 2026Мир

Стали известны подробности задержания Италией якобы связанного с Россией танкера

Rzeczpospolita: Спецназ Италии применил вертолет для захвата якобы связанного с РФ танкера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images

Итальянский спецназ использовал вертолет для захвата танкера, якобы связанного с так называемым теневым флотом России. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Итальянские спецназовцы использовали вертолет для захвата танкера Toa Payoh (...). В операции также участвовали греческий военный корабль и польский морской патрульный самолет (...). Капитан танкера первоначально отказался выполнить требования итальянских инспекторов. Затем группа итальянских спецназовцев высадилась на судно с вертолета, который взлетел с борта военного корабля Thaon di Revel», — передает издание.

Отмечается, что обыск длился около двух часов и «завершился без происшествий». Военные изучили документы, полученные в ходе проверки. Авторы материала указали, что в итальянском оборонном ведомстве не стали разглашать их содержание.

Ранее в Минобороны Италии сообщили о задержании танкера, приписываемого к так называемому теневому флоту России. Инцидент произошел в Средиземном море в ходе планового контроля.

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