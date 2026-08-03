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00:27, 3 августа 2026 (обновлено: 00:31, 3 августа 2026)Мир

Стало известно о задержании танкера из «теневого флота» России

Минобороны Италии сообщило о задержании танкера из «теневого флота» России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство обороны Италии в соцсети Х объявило о задержании танкера, приписываемого к так называемому «теневому флоту» России.

Операция была проведена итальянским военным кораблем Thaon di Revel в рамках средиземноморской миссии Евросоюза EUNAVFOR MED Irini, которая занимается проверкой подозрительных судов.

Как сообщили в ведомстве, остановленное судно — танкер Toa Payoh, ходящий под флагом Камеруна. Отмечается, что он находился под действием санкционных ограничений Европейского союза. Задержание произошло в Средиземном море в ходе планового контроля.

22 июля сообщалось, что Европейский союз (ЕС) намерен усилить давление на так называемый российский теневой флот.

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