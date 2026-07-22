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18:47, 22 июля 2026 (обновлено: 19:09, 22 июля 2026)Мир

ЕС задержал очередной танкер из-за якобы связи с «теневым флотом» России

Каллас заявила о задержании MV South Star из-за подозрений в плавании под ложным флагом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kaja Kallas Via X / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен усилить давление на так называемый российский теневой флот. В рамках этих мер был задержан нефтяной танкер MV South Star, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

«Нефтяной танкер MV South Star, подозреваемый в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права, 20 июля был досмотрен силами операции EUNAVFOR MED IRINI для проверки флага», — сказано в сообщении.

Каллас также отметила, что страны ЕС на этой неделе разрешили морской миссии EUNAVFOR ATALANTA проводить аналогичные проверки судов, подозреваемые в использовании якобы ложного флага.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС задержали нефтяной танкер Deliver у берегов Сицилии. Он подчеркнул, что эта операция свидетельствует о решимости европейцев бороться с теневым флотом России.

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