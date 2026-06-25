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13:24, 25 июня 2026Мир

Макрон заявил о задержании нефтяного танкера Deliver

Макрон: ВМС Франции задержали нефтяной танкер Deliver, который следовал у берегов Сицилии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: @EmmanuelMacron / X

Военно-морские силы (ВМС) Франции задержали нефтяной танкер Deliver, который следовал у берегов Сицилии якобы с нарушением морского права. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X.

«Эта новая операция против теневого флота, проведенная через несколько дней после аналогичной операции со стороны Великобритании, свидетельствует о решимости европейцев. Мы не позволим теневому флоту обойти санкции и финансировать военные действия России. Европа полна решимости», — написал он.

По словам французского лидера, Европа будет предпринимать все необходимые усилия, чтобы увеличить издержки конфликта для России и способствовать установлению прочного и долгосрочного мира на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ранним утром 14 июня в проливе Ла-Манш вооруженные силы страны перехватили нефтяной танкер «Смиртос». Он сообщил, что танкер якобы принадлежит к «теневому флоту» России.

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