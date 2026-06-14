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13:59, 14 июня 2026Мир

Великобритания перехватила танкер в Ла-Манше, назвав его частью «теневого флота» России. Как отреагировали в Москве?

Стармер: Великобритания перехватила в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос» из РФ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: UK MOD Crown / LPhot Hutchins / Handout / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ранним утром 14 июня в проливе Ла-Манш вооруженные силы страны перехватили нефтяной танкер «Смиртос», который, по его словам, принадлежит к «теневому флоту» России. Операция прошла по прямому распоряжению Стармера.

Глава британского правительства прокомментировал перехват словами, что он «наносит еще один удар по России», поблагодарив военных и правоохранителей королевства.

Также Стармер опубликовал видео операции с подписью: «Несмотря на все усилия [президента России Владимира] Путина уклониться от санкций, мы не позволим ему выйти сухим из воды». На кадрах морппехи десантируются на танкер с вертолета и идут по коридорам судна.

Кадр: @UK Defence Journal

Танкер под флагом Камеруна вышел из Усть-Луги

Отмечается, что это первый случай перехвата причисляемого к РФ танкера Великобританией. В операции участвовали спецназовцы Королевской морской пехоты и специально обученные сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью. Минобороны Великобритании добавило, что операция была проведена в «тесном сотрудничестве с Францией».

Перехват занял шесть часов и осуществлялся тремя вертолетами Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, самолетом RAF P-8 и кораблями HMS Sutherland и HMS Ledbury.

Фото: UK MOD Crown / LPhot Hutchins / Handout / Reuters

Танкер Smyrtos шел под флагом Камеруна. Согласно данным сайта отслеживания судов Marine Traffic, это танкер для перевозки сырой нефти длиной 244 метра. 5 июня он вышел из российского порта Усть-Луга, а в субботу вошел в воды Ла-Манша. По данным портала, судно в настоящее время стоит на якоре у побережья Дорсета в Ла-Манше. Власти заявили, что за ним будут наблюдать на предмет экологических проблем или угроз безопасности.

В России потребовали разъяснений и допустили ответные меры

По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, Стармер задерживает нефтяной танкер в Ла-Манше для отвлечения внимания от проблем с мигрантами в стране, которые «насилуют, калечат и обезглавливают британцев».

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил в беседе с «Лентой.ру», что Москва будет ждать разъяснений по задержанию танкера. «Если они держат танкер, бандитски захватив его, значит, они должны дать конкретные правовые разъяснения, на основании чего этот танкер был остановлен и перехвачен. Конечно, доблестные английские морские пехотинцы могут сделать все что угодно. Но нужно, чтобы была правовая основа во всех этих действиях», — рассказал Карасин.

Чисто внешне чувствуется, что никакой правовой основы нет. Просто люди показывают свои мускулы. Будем ждать разъяснений. Так можно все что угодно захватить в открытом море

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

А зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил возможность ответных мер. «Если такая информация подтвердится, наша страна усилит защиту флота», — заявил он, напомнив о подлодках, кораблях российского ВМФ.

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