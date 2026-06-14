Дмитриев: Стармер пытается отвлечь внимание от проблем с миграцией при помощи танкера

Премьер-министр Британии Кир Стармер задерживает нефтяной танкер в Ла-Манше для отвлечения внимания от проблем с миграцией. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», — написал Дмитриев.

Ранее Стармер заявил, что вооруженные силы страны перехватили танкер «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш в воскресенье, 14 июня.