Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:48, 14 июня 2026Мир

Дмитриев прокомментировал задержание танкера в Ла-Манше

Дмитриев: Стармер пытается отвлечь внимание от проблем с миграцией при помощи танкера
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Премьер-министр Британии Кир Стармер задерживает нефтяной танкер в Ла-Манше для отвлечения внимания от проблем с миграцией. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», — написал Дмитриев.

Ранее Стармер заявил, что вооруженные силы страны перехватили танкер «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш в воскресенье, 14 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Болгария отказалась остановить поставки военной помощи Украине. Каким способом оружие передадут ВСУ?

    В Кремле пообещали рассказать о поздравлении Трампа с днем рождения

    Подразделения российский войск продвинулись в Красном Лимане

    Минобороны рассказало о ситуации в Константиновке

    Сестры Уильямс впервые за четыре года сыграют в паре

    Стало известно об интересе предпринимателей США вернуться на российский рынок

    В одном из регионов России на дороге заметили опасного хищника

    Пушилин захотел увидеть концерт основателя Pink Floyd в ДНР

    Путин поздравил Сокурова с юбилеем

    Поединок бойца ММА Чимаева завершился массовой дракой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok