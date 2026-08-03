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00:34, 3 августа 2026Наука и техника

Перечислены причины не покупать новые смартфоны

How-To Geek: Новые телефоны посоветовали не покупать из-за кризиса и поддержки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: woff / Shutterstock / Fotodom

В настоящий момент на рынке смартфонов сложилась не очень благоприятная для покупки устройств ситуация. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Редактор портала Энди Беттс перечислил несколько причин, по которым покупать новый смартфон в 2026 году не имеет смысла — лучше немного подождать. В первую очередь он заметил, что у производителей «закончились инновации»: «Разница между поколениями практически незаметна, и даже относительно недорогие телефоны работают достаточно быстро».

Также он отметил, что из-за кризиса на рынке памяти новые смартфоны по некоторым показателям могут быть хуже старых. «Например, вы можете получить более медленный объем памяти или меньшие по размеру сенсоры камеры с обещанием, что искусственный интеллект (ИИ) компенсирует этот недостаток», — рассказал Беттс.

В материале говорится, что современные смартфоны на Android и iOS имеют длительное время поддержки. Поэтому, по словам автора, можно спокойно пользоваться телефоном дольше, чем раньше. Желающим приобрести смартфон журналист посоветовал искать на рынке вторичных устройств.

В конце июля журналисты издания BGR заявили, что пользоваться старым смартфоном станет значительно сложнее, когда он останется без поддержки магазина Google Play. Они отметили, что сейчас без поддержки Google Play остались устройств с Android 6 Marshmallow, вышедшей в 2015 году.

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