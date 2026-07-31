Названа важная веха в жизни Android-смартфона

BGR: Android-смартфоном будет сложнее пользоваться после отключения от Google Play

Пользоваться старым смартфоном станет значительно сложнее, когда он останется без поддержки магазина Google Play. Об этом сообщает издание BGR.

По словам журналистов BGR, многие новые смартфоны получают поддержку обновлениями Android до семи лет. Они отметили, что даже после того, как телефон останется без поддержки, им можно пользоваться. Более важной вехой в жизни каждого устройства специалисты назвали момент, когда он оказывается без поддержки Google Play.

Авторы объяснили, что время от времени Google повышает требования к девайсам. Так, в настоящий момент для использования магазина приложений Google Play нужен смартфон на базе Android 7 Nougat или более новой версии операционной системы (ОС). Таким образом, на гаджеты с Android 6 Marshmallow скачать приложения из официального источника нельзя — при отключении от Google Play телефоном становится сложнее пользоваться.

Несмотря на то, что доля аппаратов на базе упомянутой версии Android 6 Marshmallow крайне мало, на них можно скачивать приложения из альтернативных источников. При этом авторы подчеркнули, что пользоваться Google-сервисами после отключения девайса от Google Play будет нельзя.

В конце июля журналисты издания ZDNet заявили, что удаление ненужных приложений и перезагрузка смартфона раз в неделю позволят ускорить работу аппарата. Также они посоветовали стирать с устройства программы, которые работают нестабильно.