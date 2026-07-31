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02:30, 31 июля 2026Интернет и СМИ

Девушка жутко отомстила автохаму и заставила его в ужасе броситься прочь

Девушка отомстила автохаму, пригрозив ему огромным ножом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natalia Hanin / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Upbeat-Ad-2603 рассказала о том, как жутко отомстила автохаму, пригрозив ему огромным кухонным ножом. Как выяснила «Лента.ру», увиденное заставило мужчину в ужасе броситься прочь.

«Моему мужу однажды пришла в голову идиотская затея. Так как он мусульманин и ему не хватает халяльной еды, он решил по всем канонам добить раненого оленя, угодившего под машину, и таким образом обеспечить себя правоверной пищей. Поэтому он начал возить нож в кармане двери своего автомобиля», — поделилась предысторией девушка.

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Однажды она поехала на работу на автомобиле своего супруга. Обогнав медлительного водителя, она на следующем светофоре заметила, как тот пытается ее подрезать. Спустя какое-то время они снова встретились — уже на следующем светофоре. Непонятно, что именно вызвало негодование автолюбителя, однако он поравнялся с девушкой, опустил окно и начал гневно жестикулировать, «пуская пену изо рта от негодования».

«И тут увидела в кармане двери большой мясницкий нож с нашей кухни. Я вытащила его и повернулась к мистеру "Никто не смеет меня обгонять". Сделав самое безумное лицо, какое только могла — представьте себе Рейган, одержимую девушку из "Изгоняющего дьявола", в ее самом жутком и пугающем виде — я начала улыбаться ему, яростно тыкая ножом в воздух сверху вниз. Как только загорелся светофор, он рванул с места как угорелый, а я на следующем светофоре свернула с той дороги и упустила его из виду. Но всю дорогу до работы я хохотала до слез», — рассказала девушка.

Ранее мужчина пожаловался на поломку новой машины и «навсегда утратил достоинство». Он рассказал, что проблема возникла из-за маленького переключателя на задней левой пассажирской двери с надписью «Блокировка от детей».

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