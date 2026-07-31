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Из жизни
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03:00, 31 июля 2026Из жизни

У женщины нашли коробку с останками пяти младенцев

Во Франции мужчина нашел в коробках жены пять мертвых младенцев
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: christianthiel.net / Shutterstock / Fotodom

В городе Оранж, Франция, в доме недавно родившей женщины нашли останки пяти младенцев. Об этом сообщает France 24.

Женщина родила здорового мальчика дома. После она стала мучаться от болей в животе, и ее срочно госпитализировали. Пока женщина была в больнице, ее муж решил заглянуть в коробки, из-за которых они постоянно ссорились. Внутри оказались разлагающиеся останки младенцев. Мужчина тут же вызвал полицию.

У супругов уже есть двое детей — восьми и девяти лет. Их забрали к себе родственники. Новорожденный был передан социальным службам, а пару арестовали. Останки отправили на судмедэкспертизу.

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Сосед семьи рассказал, что супруги казались ему очаровательными людьми. Мужчина каждое утро уходил на работу, а его жена занималась бытом и воспитанием детей. Известно, что перед рождением третьего ребенка женщина отрицала, что беременна.

Ранее сообщалось, что в штате Аляска, США, в морозильнике покойника нашли человеческие останки. Предполагается, что они принадлежат его родственнику.

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