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04:08, 31 июля 2026 (обновлено: 04:40, 31 июля 2026)Россия

Совладелец DNS высказался о пожаре на складе во Владивостоке

Совладелец DNS Алексеев: В пожаре на складе во Владивостоке никто не пострадал
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев сделал заявление о крупном пожаре на складе во Владивостоке. Он сообщил об отсутствии пострадавших и высказался об ущербе от возгорания, его слова приводит ТАСС.

«Горит наша часть [здания], да. <…> Насколько я знаю, нет пострадавших, вроде бы всех успели вывести. Это самая хорошая новость, а все остальное ерунда», — подчеркнул Алексеев.

По словам директора компании, оценивать масштаб убытков пока рано. Он добавил, что склад большой и выгорит полностью, поскольку «такое уже не тушится». Вероятно, все помещения и техника будут полностью уничтожены.

Ранее стало известно, что украинские БПЛА атаковали склад в Волгограде. Жители разных районов города сообщают о сильном запахе гари и дымке.

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