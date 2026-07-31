Совладелец DNS высказался о пожаре на складе во Владивостоке

Совладелец DNS Алексеев: В пожаре на складе во Владивостоке никто не пострадал

Совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев сделал заявление о крупном пожаре на складе во Владивостоке. Он сообщил об отсутствии пострадавших и высказался об ущербе от возгорания, его слова приводит ТАСС.

«Горит наша часть [здания], да. <…> Насколько я знаю, нет пострадавших, вроде бы всех успели вывести. Это самая хорошая новость, а все остальное ерунда», — подчеркнул Алексеев.

По словам директора компании, оценивать масштаб убытков пока рано. Он добавил, что склад большой и выгорит полностью, поскольку «такое уже не тушится». Вероятно, все помещения и техника будут полностью уничтожены.

Ранее стало известно, что украинские БПЛА атаковали склад в Волгограде. Жители разных районов города сообщают о сильном запахе гари и дымке.