Уникальный двухдверный Lucid Air Coupe Шакила О’Нила продают на аукционе авторазборки

Эксклюзивную машину легенды НБА нашли на авторазборке после ДТП. Речь об уникальном двухдверном Lucid Air Coupe Шакила О’Нила, пишет Carscoops.

В конце 2024 года баскетболист обратился в калифорнийское ателье West Coast Customs (WCC) с заказом на особую модификацию электромобиля. Ему был нужен Lucid Air в кузове купе, в котором человек с ростом 216 сантиметров мог бы разместиться без стеснения. Спустя полтора года единственная в своем роде машина попала в дорожное происшествие и теперь находится на авторазборке Copart.

Полный объем переделок, выполненных в WCC, не раскрыт. Чтобы обеспечить запас пространства для ног водителя, передние кресла сдвинули назад. Задний ряд сидений при этом не меняли, поэтому салон по-прежнему вмещает пять человек. Внешность автомобиля также переработана. Главное отличие — две двери вместо четырех и черные колесные диски с частым рисунком спиц.

В настоящее время передний бампер машины демонтирован, один из радиаторов поврежден и требует замены. Фары отсутствуют, капот деформирован — его тоже придется менять. Задняя часть кузова избежала удара, что сокращает предстоящие расходы на ремонт.

Сведений о том, как именно произошла авария и находился ли сам О’Нил за рулем в тот момент, нет. Неясно и то, какая модификация Lucid Air послужила основой для проекта, а также удлиняли ли колесную базу. Но на онлайн-странице аукциона Copart указано, что машина оснащена полным приводом. Одометр зафиксировал всего 2898 миль (4663 километра) пробега. Любой, кто умеет обращаться с инструментом, может приобрести автомобиль всего за 59 990 долларов (около 4,8 миллиона рублей), отремонтировать и стать владельцем уникального электрокара.

Ранее стало известно, что на торги аукционного дома RM Sotheby’s выставлен уникальный суперкар McLaren F1 GTR 1996 года выпуска. С 1999 года им владеет легендарный барабанщик группы Pink Floyd Ник Мейсон — первый и единственный частный собственник машины.