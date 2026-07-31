Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
05:00, 31 июля 2026Авто

Эксклюзивную машину легенды НБА нашли на авторазборке после ДТП

Уникальный двухдверный Lucid Air Coupe Шакила О’Нила продают на аукционе авторазборки
Марина Аверкина

Эксклюзивную машину легенды НБА нашли на авторазборке после ДТП. Речь об уникальном двухдверном Lucid Air Coupe Шакила О’Нила, пишет Carscoops.

В конце 2024 года баскетболист обратился в калифорнийское ателье West Coast Customs (WCC) с заказом на особую модификацию электромобиля. Ему был нужен Lucid Air в кузове купе, в котором человек с ростом 216 сантиметров мог бы разместиться без стеснения. Спустя полтора года единственная в своем роде машина попала в дорожное происшествие и теперь находится на авторазборке Copart.

Полный объем переделок, выполненных в WCC, не раскрыт. Чтобы обеспечить запас пространства для ног водителя, передние кресла сдвинули назад. Задний ряд сидений при этом не меняли, поэтому салон по-прежнему вмещает пять человек. Внешность автомобиля также переработана. Главное отличие — две двери вместо четырех и черные колесные диски с частым рисунком спиц.

Материалы по теме:
Угасающий блеск прекрасной эпохи. Об этих автомобилях мечтал каждый житель СССР. Как советская роскошь гниет по всей стране?
Угасающий блеск прекрасной эпохи.Об этих автомобилях мечтал каждый житель СССР. Как советская роскошь гниет по всей стране?
11 мая 2026
Создатель советского автопрома. Как тульский крестьянин Иван Лихачев сумел подарить стране легендарные автомобили
Создатель советского автопрома.Как тульский крестьянин Иван Лихачев сумел подарить стране легендарные автомобили
15 июня 2026

В настоящее время передний бампер машины демонтирован, один из радиаторов поврежден и требует замены. Фары отсутствуют, капот деформирован — его тоже придется менять. Задняя часть кузова избежала удара, что сокращает предстоящие расходы на ремонт.

Сведений о том, как именно произошла авария и находился ли сам О’Нил за рулем в тот момент, нет. Неясно и то, какая модификация Lucid Air послужила основой для проекта, а также удлиняли ли колесную базу. Но на онлайн-странице аукциона Copart указано, что машина оснащена полным приводом. Одометр зафиксировал всего 2898 миль (4663 километра) пробега. Любой, кто умеет обращаться с инструментом, может приобрести автомобиль всего за 59 990 долларов (около 4,8 миллиона рублей), отремонтировать и стать владельцем уникального электрокара.

Ранее стало известно, что на торги аукционного дома RM Sotheby’s выставлен уникальный суперкар McLaren F1 GTR 1996 года выпуска. С 1999 года им владеет легендарный барабанщик группы Pink Floyd Ник Мейсон — первый и единственный частный собственник машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Грандиозный шаг». Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС
    Эксклюзивную машину легенды НБА нашли на авторазборке после ДТП
    Женщинам дали касающийся анального секса важный совет
    Польский депутат возмутился реакцией властей после ЧП на границе с Украиной
    В России завершилось производство самого доступного автомобиля Tenet
    Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
    Обстановку после мощного взрыва в Волгограде сняли на видео
    Губернатор прокомментировал удар БПЛА по складу в Волгограде
    25-летняя дочь Ивана Урганта снялась топлес
    Apple призвала срочно обновить все iPhone
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok