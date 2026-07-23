Редчайший суперкар из гаража музыканта Pink Floyd выставили на продажу

Уникальный McLaren F1 GTR Ника Мейсона из Pink Floyd уйдет с молотка

На торги аукционного дома RM Sotheby’s выставлен уникальный суперкар McLaren F1 GTR 1996 года выпуска. С 1999 года им владеет легендарный барабанщик группы Pink Floyd Ник Мейсон — первый и единственный частный собственник машины.

Всего было собрано 28 экземпляров F1 GTR. Данный автомобиль с шасси с номером 10R — один из двух прототипов с укороченной задней частью и первый из девяти, выполненных по спецификации 1996 года. Он выделяется яркой красно-желтой окраской в стиле поп-арт 1990-х годов. От стандартной версии его отличают увеличенный передний сплиттер и облегченный корпус коробки передач из магниевого сплава. Эти решения снизили снаряженную массу машины на 38 килограммов. Двенадцатицилиндровый двигатель BMW развивает около 600 лошадиных сил.

В 1996 году заводская команда McLaren использовала это шасси в квалификационных заездах перед гонкой «24 часа Ле-Мана», но в самом марафоне автомобиль участия не принимал. Позднее производитель адаптировал его для езды по дорогам общего пользования. В 1999 году суперкар приобрел Ник Мейсон, и с тех пор машина находилась в его собственности. За эти годы она пережила пару серьезных ДТП — в 2009-м и 2017-м, после которых суперкар восстанавливали строго по оригинальным заводским спецификациям.

Сама модель F1 GTR известна тем, что в 1995 году стала последним гоночным автомобилем, одержавшим победу в суточном марафоне Ле-Мана и построенным непосредственно на базе дорожного гиперкара класса Gran Turismo.

Эксперты предварительно оценили лот в 35 миллионов долларов (около 2,7 миллиарда рублей). Если эта сумма будет достигнута, автомобиль станет одним из самых дорогих McLaren, когда-либо проданным на аукционе.

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