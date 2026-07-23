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08:07, 23 июля 2026Авто

Редчайший суперкар из гаража музыканта Pink Floyd выставили на продажу

Уникальный McLaren F1 GTR Ника Мейсона из Pink Floyd уйдет с молотка
Марина Аверкина

На торги аукционного дома RM Sotheby’s выставлен уникальный суперкар McLaren F1 GTR 1996 года выпуска. С 1999 года им владеет легендарный барабанщик группы Pink Floyd Ник Мейсон — первый и единственный частный собственник машины.

Всего было собрано 28 экземпляров F1 GTR. Данный автомобиль с шасси с номером 10R — один из двух прототипов с укороченной задней частью и первый из девяти, выполненных по спецификации 1996 года. Он выделяется яркой красно-желтой окраской в стиле поп-арт 1990-х годов. От стандартной версии его отличают увеличенный передний сплиттер и облегченный корпус коробки передач из магниевого сплава. Эти решения снизили снаряженную массу машины на 38 килограммов. Двенадцатицилиндровый двигатель BMW развивает около 600 лошадиных сил.

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В 1996 году заводская команда McLaren использовала это шасси в квалификационных заездах перед гонкой «24 часа Ле-Мана», но в самом марафоне автомобиль участия не принимал. Позднее производитель адаптировал его для езды по дорогам общего пользования. В 1999 году суперкар приобрел Ник Мейсон, и с тех пор машина находилась в его собственности. За эти годы она пережила пару серьезных ДТП — в 2009-м и 2017-м, после которых суперкар восстанавливали строго по оригинальным заводским спецификациям.

Сама модель F1 GTR известна тем, что в 1995 году стала последним гоночным автомобилем, одержавшим победу в суточном марафоне Ле-Мана и построенным непосредственно на базе дорожного гиперкара класса Gran Turismo.

Эксперты предварительно оценили лот в 35 миллионов долларов (около 2,7 миллиарда рублей). Если эта сумма будет достигнута, автомобиль станет одним из самых дорогих McLaren, когда-либо проданным на аукционе.

Ранее стало известно, что полицейские из Южной Каролины, пытаясь найти пропавший Chevrolet Corvette, вышли на гараж с люксовыми и спортивными автомобилями более чем на 1,3 миллиона долларов (более 102 миллионов рублей). Среди изъятых машин оказались Lamborghini Aventador стоимостью примерно 450 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей), два спорткара Porsche 911 — Carrera и Targa — ценой около 240 тысяч долларов каждый (около 19 миллионов рублей за один), Chevrolet Silverado 2500, GMC Hummer, BMW X7 M60i, Ford Shelby GT500 и Chevrolet Colorado.

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