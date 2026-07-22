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05:00, 22 июля 2026Авто

Угон Corvette поставил точку в серии автомобильных краж

Расследуя угон Corvette, полиция вышла на гараж с машинами на 1,3 миллиона долларов
Марина Аверкина

Пытаясь найти пропавший Chevrolet Corvette, полицейские из Южной Каролины вышли на гараж с люксовыми и спортивными автомобилями более чем на 1,3 миллиона долларов (более 102 миллионов рублей). Кроме того, им удалось задержать двух человек, причастных к кражам машин. Таким образом, угон Corvette с высокой вероятностью поставил точку в серии автомобильных краж, пишет Carscoops.

По данным управления шерифа округа Вентура, расследование началось с кражи в дилерском центре города Таузенд-Окс. Рано утром 19 мая этого года оттуда исчез новый Chevrolet Corvette Stingray 2026 года выпуска стоимостью около 105 тысяч долларов (около 8,3 миллиона рублей). К 1 июля следователи собрали достаточно доказательств и подготовили масштабную операцию.

К рейду привлекли сразу несколько подразделений: окружную группу по борьбе с угонами, группу по организованным кражам в розничной торговле, отдел имущественных преступлений и специальное полицейское подразделение города Камарильо. Совместные действия развернулись на территории округа Лос-Анджелес.

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Были арестованы Брэндон Тейлор и Джон Айви. Им вменяют кражу автомобиля, преступный сговор и хранение похищенных машин. В ходе обысков в домах в Северном Голливуде и Лос-Анджелесе оперативники обнаружили предметы, характерные для организованных угонов: пустые бланки временных номерных знаков, дорогие автомобильные брелоки, поддельные документы на машины, электронные устройства и другие улики.

Наиболее впечатляющей частью находок стал парк изъятых машин. В него вошли Lamborghini Aventador стоимостью примерно 450 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей), два спорткара Porsche 911 — Carrera и Targa — ценой около 240 тысяч долларов каждый (около 19 миллионов рублей за один), Chevrolet Silverado 2500, GMC Hummer, BMW X7 M60i, Ford Shelby GT500 и Chevrolet Colorado. Общая оценочная стоимость конфискованного автопарка превысила 1,3 миллиона долларов.

Полиция пока не раскрыла, каким образом подозреваемые заполучили все эти машины, и не исключила появления новых фигурантов дела.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила причину непопулярности машин среди молодежи. Речь про поколение зумеров (люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год), которые не стремятся покупать автомобиль, судя по многочисленным опросам.

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