Названа причина непопулярности машин среди молодежи

Ликунова: Если машина не решает конкретную задачу, то ее покупка для зумеров теряет смысл

Поколение зумеров (люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год) все чаще не стремится покупать автомобиль, свидетельствуют многочисленные опросы. Почему молодежь не хочет иметь собственную машину, «Ленте.ру» объяснила кризисный психолог Варвара Ликунова.

Еще 30 лет назад автомобиль был одной из главных жизненных целей. Для старшего поколения собственная машина означала свободу и стабильность. На автомобиль копили годами, стояли в очередях, ремонтировали своими руками и берегли как семейную ценность.

У миллениалов (люди, родившиеся примерно с 1981 по 1996 год) отношение к автомобилю уже стало немного другим, но он по-прежнему оставался важным символом. Для этого поколения автомобиль — показатель независимости, финансового благополучия, взрослой жизни и личного успеха.

С зумерами совершенно другая история, объясняет специалист. «Дело не в лени, инфантильности или отсутствии амбиций. У них просто изменились ценности. Для поколения Z важнее не владеть, а пользоваться. Если можно вызвать такси за несколько минут, арендовать автомобиль на время или воспользоваться каршерингом, то зачем тратить деньги на покупку, страховку, обслуживание, парковку и ремонт? Кроме того, статус сегодня все реже определяется дорогими вещами. Если раньше успех демонстрировали через автомобиль, то сегодня — через свободу выбора, впечатления, путешествия, образование, интересную работу или собственный проект. В цифровом мире признание все чаще приходит не через то, что стоит во дворе, а через то, что человек умеет создавать и чем делится с другими», — говорит эксперт.

Есть и психологическая причина. Старшие поколения росли в условиях дефицита, поэтому стремились обладать вещами «на всю жизнь». Миллениалы выросли в эпоху, когда важно было доказать свою самостоятельность и добиться материального успеха.

«Зумеры же с детства живут в мире, где многое доступно по подписке, аренде или через сервисы. Их психика меньше привязана к собственности и больше — к функциональности. Им важнее, решит ли машина их задачу. Если нет — покупка теряет смысл. Это не делает поколение Z хуже или лучше. Они просто иначе понимают ценность вещей. Для них владение перестало быть целью само по себе. На первый план выходит удобство, мобильность и возможность не привязывать себя к лишним обязательствам. Молодежь все чаще выбирает свободу вместо собственности. Машина для зумеров — всего лишь один из способов добраться из точки А в точку Б», — подытожила Варвара Ликунова.

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