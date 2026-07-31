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06:00, 31 июля 2026 (обновлено: 06:03, 31 июля 2026)Мир

НАТО не смогла запустить поставки оружия Украине по новой схеме PURL

РИА Новости: НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reiuters

НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины»). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет для конгресса США.

К 31 марта 21 страна внесла в программу 4,15 миллиарда долларов. Средства поступили в американское казначейство, однако до контрактов на вооружение пока не дошли.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Рубио указал на недопустимость продолжения поставок вооружений на Украину. По его словам, политика стран Европы направлена на нанесение России «стратегического поражения».

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