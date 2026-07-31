В подполье рассказали о державшем в рабстве бойцов ВСУ командире

Лебедев: Командир ВСУ держал в рабстве подчиненных

Командир воинской части Вооруженных сил Украины (ВСУ) держал в рабстве своих подчиненных бойцов и заставлял их строить дом. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Он держал их в рабстве, угрожал сексуальным насилием (на дверях у него висел резиновый "прибор", им он и угрожал), они подвергались избиению электрошокером, и так далее», — написал Лебедев.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что майор ВСУ заставил украинских солдат строить себе дом в Одесской области. Теперь командиру грозит до 12 лет лишения свободы.