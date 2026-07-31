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07:25, 31 июля 2026 (обновлено: 07:28, 31 июля 2026)Экономика

В России предложили ввести «родительскую зарплату»

Депутат Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату». Об этом сообщает РИА Новости.

«Родитель, который посвящает себя семье, вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу», — сказал он. Миронов призвал выплачивать ежемесячную «родительскую зарплату» не ниже прожиточного минимума. Он считает, что такая мера станет реальным признанием общественной значимости родительского труда.

Ранее сообщалось, что в 2025 году средние заработки женщин, трудящихся на крупных и средних предприятиях России, оказались на 33,7 процента ниже, чем у мужчин. Достигнутый гендерный разрыв в трудовых доходах стал максимальным за последние 13 лет. Самая большая разница в заработных платах наблюдается в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде индустриально развитых регионов.

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