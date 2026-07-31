Депутат Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату»

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату». Об этом сообщает РИА Новости.

«Родитель, который посвящает себя семье, вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу», — сказал он. Миронов призвал выплачивать ежемесячную «родительскую зарплату» не ниже прожиточного минимума. Он считает, что такая мера станет реальным признанием общественной значимости родительского труда.

Ранее сообщалось, что в 2025 году средние заработки женщин, трудящихся на крупных и средних предприятиях России, оказались на 33,7 процента ниже, чем у мужчин. Достигнутый гендерный разрыв в трудовых доходах стал максимальным за последние 13 лет. Самая большая разница в заработных платах наблюдается в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде индустриально развитых регионов.