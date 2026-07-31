Изменения в правилах ОСАГО и квитанциях ЖКХ, выплаты самозанятым и все налоги в одном месте. Что изменится в России с 1 августа?

С 1 августа в России повысят пенсии, изменят правила ОСАГО и платежки ЖКХ

Август 2026 года принесет целый ряд законодательных изменений, которые отразятся на жизни многих россиян. Некоторым пенсионерам повысят страховую и накопительную пенсии, самозанятые впервые получат выплаты по больничным листам, налоговые уведомления начнут автоматически приходить на портал «Госуслуги», а квитанции за услуги ЖКХ станут понятнее. Кроме того, увеличится штатная численность Вооруженных сил (ВС) России и изменятся правила ОСАГО. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Пенсии для некоторых россиян повысят

Социальный фонд автоматически пересчитает страховую часть пенсии тем, кто был трудоустроен в 2025 году и за кого работодатель выплачивал страховые взносы. Перерасчет коснется получателей пенсии по старости и по инвалидности. Прибавка будет зависеть от заработанных пенсионных баллов, но не может быть больше трех. Так как в 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, максимальная надбавка, на которую можно рассчитывать, — около 470 рублей.

Соцфонд, помимо этого, увеличит пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступали средства, не учтенные до этого при ее назначении

Также Соцфонд на 17,3 процента повысит размер накопительной пенсии. Для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, которые направили маткапитал на пенсию, и тех, кто копил самостоятельно вне программы софинансирования, рост накопительной пенсии составит 19,3 процента. Повышение затронет почти 200 тысяч россиян.

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Изменятся правила ОСАГО

С 1 августа начнет действовать новая редакция правил ОСАГО, которую утвердил Центральный банк (ЦБ) России. В ней со 100 тысяч до 200 тысяч рублей повышается предельный размер страхового возмещения при оформлении ДТП без участия полиции (с помощью европротокола) и уточняется порядок досрочного прекращения договора ОСАГО в том числе при отказе страхователя от договора — как до начала действия страхования, так и после. Во втором случае часть страховой премии не возвращается.

Также в новой редакции правил вдовам участников СВО дается право на временное использование транспортного средства погибшего супруга. Для заключения договора ОСАГО на такой автомобиль нужно предъявить свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов либо свидетельство о праве пережившего супруга на временное пользование

Квитанции ЖКХ станут понятнее

В платежных документах за коммунальные услуги строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» будут указываться раздельно. Раньше плату за них указывали в одной строке, теперь же собственники смогут видеть, сколько именно уходит на ежедневное обслуживание дома, а сколько — на ремонтные работы.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Одновременно законодательно закрепляется единый порядок: управляющие компании будут обязаны направлять квитанции не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, а оплатить их нужно будет до 15-го числа того же месяца.

Увеличится штатная численность российской армии

Штатная численность Вооруженных сил России увеличится до 2 426 130 человек, из которых 1 535 000 — военнослужащие. По сравнению с предыдущими показателями общая численность вырастет на 27 тысяч, а количество военнослужащих — на 25 тысяч человек.

Помимо этого, на 200 человек расширен центральный аппарат Министерства обороны. Численность государственных гражданских служащих в его составе не изменилась и сохранится на уровне 4 930 человек.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Самозанятые впервые получат выплаты по больничным листам

В августе самозанятые, участвующие в эксперименте по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, получат первые выплаты по больничным листам. Денежную компенсацию получат те, кто непрерывно платил взносы в течение шести месяцев — то есть с февраля. В августе деньги получат самозанятые, закрывшие больничный лист в этом же месяце.

«Отметим, что проводимый эксперимент распространяет свое действие только на получение выплат по болезни и не касается декретных выплат, которые положены, например, во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за детьми до 1,5 года», — напомнили в Соцфонде.

Сколько составляет сумма ежемесячного взноса? Размер ежемесячного взноса составляет 3,84 процента от выбранной страховой суммы: в 2026 году доступны варианты 35 тысяч рублей (взнос — 1344 рубля в месяц) или 50 тысяч рублей (взнос — 1920 рублей в месяц). Для тех, кто не обращался за пособиями, предусмотрены скидки: 10 процентов после полутора лет и 30 процентов после двух лет без больничных.



Налоговые уведомления начнут приходить автоматически

Налоговые уведомления об уплате имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будут автоматически направляться в личный кабинет на портале «Госуслуги» всем пользователям с подтвержденной учетной записью. До этого получение уведомлений было возможно только при заполнении отдельного согласия на сайте государственных услуг.

Для тех, кто пользуется личным кабинетом на сайте ФНС, порядок получения уведомлений не изменится — они продолжат приходить, как и раньше. Бумажные же квитанции, которые направляются по почте, сохранятся только для граждан, у которых нет ни подтвержденной записи на сайте «Госуслуги», ни доступа к личному кабинету налоговой службы.

Кроме того, с 1 августа на портале «Госуслуги» начнут размещать требования об уплате задолженности и решения о ее взыскании — таким образом, вся информация по налогам будет собрана в одном месте

За нарушения при продаже SIM-карт мигрантам введут уголовную ответственность

С 6 августа в Уголовном кодексе появится статья об ответственности за нарушения при продаже SIM-карт иностранным гражданам и лицам без гражданства. Операторы будут обязаны вносить в соглашение идентификатор IMEI устройства, а за нарушение этого требования наступает ответственность — вплоть до уголовной.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Наказание предусмотрено для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение дважды в течение года либо имеет судимость за такое же преступление. Нарушителям будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до одного года.

Мясную продукцию начнут маркировать по-новому

С 1 августа начинается очередной этап обязательной маркировки мясной продукции в системе «Честный знак». Теперь без специального кода DataMatrix нельзя будет продавать готовые и консервированные изделия из мяса, кулинарные мясные продукты, колбасы и паштеты в потребительской упаковке. Изменения касаются производителей, импортеров, оптовиков, пищевых предприятий и розницы — всем им необходимо передавать данные о движении таких товаров в систему.