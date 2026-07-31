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09:08, 31 июля 2026Ценности

Николь Кидман в прозрачном топе пришла на премьеру сериала

Актриса Николь Кидман в откровенном виде пришла на премьеру сериала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Австралийская актриса Николь Кидман в откровенном виде вышла в свет. Материал публикует Daily Mail.

59-летняя знаменитость посетила премьеру третьего сезона шпионского сериала «Спецназ: Львица», где исполнила одну из главных ролей. Она выбрала для мероприятия прозрачный сетчатый топ удлиненного кроя Fendi Haute Couture, который надела поверх бюстгальтера. Также артистка примерила брюки-палаццо кремового оттенка и дополнила образ часами и золотым слейв-браслетом в виде змеи итальянского ювелирного бренда Roberto Coin.

Ранее в июле модель с черной монобровью София Хаджипантели в прозрачном платье появилась на закрытой вечеринке.

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