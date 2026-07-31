Российский подросток перед судом ответит за использование найденной банковской карты

В Приморье пройдет суд над подростком за использование найденной банковской карты

В Приморском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Уссурийска, который нашел на улице банковскую карту и воспользовался ей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подросток проходит обвиняемым по статье 158 УК РФ («Кража»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, днем 12 июня подросток гулял во дворе на улице Воровского и нашел банковскую карту, утерянную местной жительницей. В тот же день он посетил несколько магазинов в разных районах города, прикладывая карту к терминалам оплаты. Таким образом он совершил покупки на общую сумму более 10 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что найденную карту необходимо передать в банк или полицию, а любые попытки использовать ее влекут уголовную ответственность.

Ранее расследование похожего дела завершили в Карелии.