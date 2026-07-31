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Силовые структуры
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11:04, 31 июля 2026Силовые структуры

Резкие вопросы журналистов болеющей раком Лерчек попали на видео

Блогер Лерчек прибыла в суд и попала на видео
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прибыла в суд и попала на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как Лерчек с возлюбленным выходит из автомобиля. К ней сразу же стремятся журналисты, которые задают множество вопросов. Корреспонденты интересуются ее настроением, прогнозами на заседание и не боится ли она повторить судьбу бывшего мужа, которого уже посадили в тюрьму. Все эти вопросы остаются без ответов.

31 июля пройдут судебные прения по возобновленному в отношении болеющей раком Лерчек делу.

Ранее прокурор обратился с ходатайством в Гагаринский суд Москвы, в котором сослался на ответ из онкологического центра имени Блохина об отсутствии медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих Чекалиной посещать судебные заседания.

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