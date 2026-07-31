Получившему на фронте тяжелую травму бойцу СВО отказали в выплатах из-за диагноза

Лантратова: Получившему тяжелую травму бойцу СВО отказали в выплатах из-за диагноза

Получившему на фронте тяжелую травму бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплатах из-за его диагноза. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

По данным омбудсмена, россиянин уже более семи месяцев находится на лечении, однако до сих пор не может получить положенные единовременные и страховые выплаты.

Выяснилось, что военно-врачебная комиссия первоначально указала причиной увечья «общее заболевание», а необходимые документы об обстоятельствах получения травмы своевременно не поступили в госпиталь.

«Направила обращение в Минобороны с просьбой провести проверку и ускорить оформление документов, необходимых для назначения всех выплат», — заявила Лантратова.

Ранее сообщалось, что потерявший на фронте руку российский военный не мог доказать участие в боевых действиях. Для установления статуса пришлось разыскать медсестру и командира батальона, в котором служил ополченец с 2014 года.