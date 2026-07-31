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12:50, 31 июля 2026 (обновлено: 12:53, 31 июля 2026)Экономика

Москвичам назвали срок окончания дождей

Синоптик Ильин: Сухая солнечная погода вернется в Москву 1 августа
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Погожая погода вернется в Москву в начале августа. Своим прогнозом с «Аргументами и фактами» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу, 31 июля, местами по Москве пройдет небольшой дождь. Однако, по данным синоптика, к выходным в столичном регионе установится солнечная и сухая погода. Столбики термометров 1-2 августа поднимутся до плюс 25-30 градусов, а на востоке города показатель может и превысить эту отметку. В субботу, 1-го числа, осадков вовсе не предвидится, но в воскресенье ближе к вечеру возможен небольшой дождь. При этом на западе Подмосковья дождь может зарядить с самого утра, возможна гроза, предупреждает Ильин.

В то же время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец относится к прогнозируемой жаре скептически. По его расчетам, август в Москве и других регионах Центральной России не выдастся жарким, за исключением первой пятидневки. Среднемесячная температура воздуха в последний летний месяц окажется в пределах нормы — плюс 21,5 градуса.

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