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13:48, 31 июля 2026 (обновлено: 13:59, 31 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России назвали грозящий Украине пропажей как самостоятельное государство шаг

Сенатор Карасин: Украинцы должны понять, что война для них бесперспективна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинцы должны понять, что война для них абсолютно бесперспективна, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Грозящий Украине пропажей как самостоятельное государство шаг сенатор назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Ими руководят западные державы, которые хотят как бы опустить Россию, расколоть ее общество и так далее. Но украинцы должны все-таки сделать соответствующие выводы. Иначе они пропадут, просто пропадут как самостоятельное государство и нация», — отметил Карасин.

Ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается превратить украинский конфликт в глобальную войну ради сохранения власти. Об этом написало издание Strategic Culture.

Автор текста уточнил, что Зеленский считает это своим билетом на выживание. В статье указано, что украинский лидер предпринимает абсолютно нелогичные действия, которые не помогут стране в противостоянии с Россией.

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