Украинцы должны понять, что война для них абсолютно бесперспективна, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Грозящий Украине пропажей как самостоятельное государство шаг сенатор назвал в беседе с «Лентой.ру».
«Ими руководят западные державы, которые хотят как бы опустить Россию, расколоть ее общество и так далее. Но украинцы должны все-таки сделать соответствующие выводы. Иначе они пропадут, просто пропадут как самостоятельное государство и нация», — отметил Карасин.
Ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается превратить украинский конфликт в глобальную войну ради сохранения власти. Об этом написало издание Strategic Culture.
Автор текста уточнил, что Зеленский считает это своим билетом на выживание. В статье указано, что украинский лидер предпринимает абсолютно нелогичные действия, которые не помогут стране в противостоянии с Россией.