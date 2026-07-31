Сенатор Карасин: Украинцы должны понять, что война для них бесперспективна

Украинцы должны понять, что война для них абсолютно бесперспективна, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Грозящий Украине пропажей как самостоятельное государство шаг сенатор назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Ими руководят западные державы, которые хотят как бы опустить Россию, расколоть ее общество и так далее. Но украинцы должны все-таки сделать соответствующие выводы. Иначе они пропадут, просто пропадут как самостоятельное государство и нация», — отметил Карасин.

Ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается превратить украинский конфликт в глобальную войну ради сохранения власти. Об этом написало издание Strategic Culture.

Автор текста уточнил, что Зеленский считает это своим билетом на выживание. В статье указано, что украинский лидер предпринимает абсолютно нелогичные действия, которые не помогут стране в противостоянии с Россией.