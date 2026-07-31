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14:44, 31 июля 2026 (обновлено: 14:45, 31 июля 2026)Наука и техника

«Циркон» назвали лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой

MWM: «Циркон» остается лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Российская крылатая ракета «Циркон» продолжает улучшаться. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В публикации уточняется, что, по словам президента России Владимира Путина, работы над «Цирконом» идут полным ходом, а опыт реальных операций активно используется для улучшения систем наведения.

Издание отмечает, что данная ракета остается лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой, которая может маневрировать в плотных слоях атмосферы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России с помощью ракет нанесли высокоточный удар по порту Одессы.

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