«Циркон» назвали лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой

MWM: «Циркон» остается лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Российская крылатая ракета «Циркон» продолжает улучшаться. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В публикации уточняется, что, по словам президента России Владимира Путина, работы над «Цирконом» идут полным ходом, а опыт реальных операций активно используется для улучшения систем наведения.

Издание отмечает, что данная ракета остается лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой, которая может маневрировать в плотных слоях атмосферы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России с помощью ракет нанесли высокоточный удар по порту Одессы.