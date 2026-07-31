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08:22, 31 июля 2026Россия

Российские войска атаковали Одессу

ВС России нанесли высокоточный удар по Одессе и сухогрузу с военным грузом
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по порту Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщили в Минобороны, войска атаковали резервуары с горючим. Кроме того, ВС России ударили по сухогрузу с военным грузом, двигавшимся южнее города. Удар был нанесен с помощью ракет «воздух-земля» и ударных беспилотников.

Перечисленные объекты были успешно поражены.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия возьмет под контроль Одессу и отрежет Украину от моря, поскольку Киев отказывается от мирных инициатив. Также он объяснял, что Одесса является логистическим центром по доставке оружия для ВСУ и поэтому является целью для ВС РФ.

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