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14:35, 12 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили цель удара по одесским портам в Черном море

Депутат Колесник объяснил удары по одесским портам нарушением поставок оружия для ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Одесса является логистическим центром по доставке оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил цель удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по одесским портам в Черном море.

«Дело в том, что Одесса являлась одним из логистических центров по получению не только маскировочных зерновых сделок, но и по доставке оружия на Украину из недружественных нам государств. Важно посмотреть, целы ли там причалы. Удары были нанесены не только по Одессе, но и по Николаеву, по фронтам портовым, портальные краны уничтожены», — рассказал Колесник.

По словам депутата, было бы неплохо перекрыть полный доступ Украины к черноморским портам.

«Есть для этого разные возможности военные. Чтобы нарушить полностью логистику морскую. Потому что все-таки военные грузы под любым предлогом — под гуманитарным или любым иным — доставляются в порты Одессы, Черноморска, который находится рядом, и потом расходятся по ВСУ», — заключил он.

Ранее стало известно, что армия России за минувшие сутки нанесла серию очередных ударов по территории Украины. В Минобороны заявили, что в ночь на 12 июля были нанесены групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками. Целями стали одесские порты на Черном море.

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