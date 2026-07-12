В России объяснили цель удара по одесским портам в Черном море

Депутат Колесник объяснил удары по одесским портам нарушением поставок оружия для ВСУ

Одесса является логистическим центром по доставке оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил цель удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по одесским портам в Черном море.

«Дело в том, что Одесса являлась одним из логистических центров по получению не только маскировочных зерновых сделок, но и по доставке оружия на Украину из недружественных нам государств. Важно посмотреть, целы ли там причалы. Удары были нанесены не только по Одессе, но и по Николаеву, по фронтам портовым, портальные краны уничтожены», — рассказал Колесник.

По словам депутата, было бы неплохо перекрыть полный доступ Украины к черноморским портам.

«Есть для этого разные возможности военные. Чтобы нарушить полностью логистику морскую. Потому что все-таки военные грузы под любым предлогом — под гуманитарным или любым иным — доставляются в порты Одессы, Черноморска, который находится рядом, и потом расходятся по ВСУ», — заключил он.

Ранее стало известно, что армия России за минувшие сутки нанесла серию очередных ударов по территории Украины. В Минобороны заявили, что в ночь на 12 июля были нанесены групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками. Целями стали одесские порты на Черном море.

