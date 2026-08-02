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12:22, 2 августа 2026Россия

Минобороны отчиталось об ударах по логистическим центрам на Украине

Минобороны: ВС России поразили за сутки логистические центры на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за сутки поразили логистические центры, а также ряд других объектов на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Помимо того, удары наносились по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Армия России также провела атаки на пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

Украинские войска в ночь на 2 августа устроили одну из самых массированных атак на регионы России с начала года. По данным Минобороны, системы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.

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