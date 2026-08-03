Не признающая власть «Талибана» постсоветская страна приняла его делегацию

Молдавия выдала визы делегации «Талибана» ради обсуждения поставок продовольствия

В Кишинев прибыла делегация министерства сельского хозяйства Афганистана, подконтрольного радикальному исламскому движению «Талибан». Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Республики Молдова, выложив пресс-релиз на сайте ведомства.

«Визит был инициирован в контексте обсуждений между местными сельхозпроизводителями и представителями министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова относительно возможности гуманитарных поставок в Афганистан», — сказано в сообщении.

При этом ведомство подчеркивает, что Молдавия строго соблюдает все международные санкционные режимы и не признает власть талибов в Афганистане. По этой причине, отмечают в постсоветской стране, официальные встречи и двусторонние контакты проводиться не будут.

Афганские СМИ, в свою очередь, подтвердили визит делегации во главе с министром сельского хозяйства.

После прихода к власти в Афганистане в 2021 году движение «Талибан» добивается международного признания. В июле 2025 года Россия первой в мире официально признала власть талибов.